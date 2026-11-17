NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Old Dominion Freight Line-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Old Dominion Freight Line-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Old Dominion Freight Line-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Old Dominion Freight Line-Anteile bei 129,89 USD. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie investiert hat, hat nun 7,699 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.11.2026 1.341,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 174,29 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,18 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Old Dominion Freight Line zuletzt 35,92 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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