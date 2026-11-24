Lohnende Old Dominion Freight Line-Anlage?

Bei einem frühen Old Dominion Freight Line-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Old Dominion Freight Line-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Old Dominion Freight Line-Papier an diesem Tag 202,16 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 49,466 Old Dominion Freight Line-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.11.2026 8.472,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 171,27 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,28 Prozent verringert.

Old Dominion Freight Line war somit zuletzt am Markt 34,87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net