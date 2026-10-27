NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Oracle von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Oracle eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Die Oracle-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 100,99 USD. Bei einem Oracle-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,902 Oracle-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 26.10.2026 1.248,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 126,06 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,82 Prozent gesteigert.
Oracle wurde am Markt mit 380,73 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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