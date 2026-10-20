NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Park-Ohio von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Park-Ohio-Aktien gewesen.
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Am 20.10.2021 wurde das Park-Ohio-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,85 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,193 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 191,45 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Anteils am 19.10.2026 auf 45,66 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 91,45 Prozent angezogen.
Insgesamt war Park-Ohio zuletzt 663,27 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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