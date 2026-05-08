NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Park-Ohio-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Park-Ohio-Aktien verdienen können.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Park-Ohio-Aktie statt. Der Schlusskurs der Park-Ohio-Aktie betrug an diesem Tag 25,27 USD. Wer vor 10 Jahren 1.000 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hat, hat nun 39,573 Anteile im Depot. Die gehaltenen Park-Ohio-Aktien wären am 11.05.2026 1.217,65 USD wert, da der Schlussstand 30,77 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,76 Prozent vermehrt.
Alle Park-Ohio-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 442,92 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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