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Rentable Park-Ohio-Anlage?

NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Park-Ohio-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

12.05.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Park-Ohio-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Park-Ohio Holdings Corp.
30,21 USD -0,56 USD -1,82%
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Park-Ohio-Aktie statt. Der Schlusskurs der Park-Ohio-Aktie betrug an diesem Tag 25,27 USD. Wer vor 10 Jahren 1.000 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hat, hat nun 39,573 Anteile im Depot. Die gehaltenen Park-Ohio-Aktien wären am 11.05.2026 1.217,65 USD wert, da der Schlussstand 30,77 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,76 Prozent vermehrt.

Alle Park-Ohio-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 442,92 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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