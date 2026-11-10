NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Park-Ohio-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Park-Ohio-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 3 Jahren wurde das Park-Ohio-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Park-Ohio-Aktie betrug an diesem Tag 23,92 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,181 Park-Ohio-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 194,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46,62 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 94,90 Prozent gesteigert.
Am Markt war Park-Ohio jüngst 624,65 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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