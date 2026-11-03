NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Park-Ohio-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Park-Ohio-Aktien gewesen.
Werte in diesem Artikel
Am 03.11.2025 wurde das Park-Ohio-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 20,43 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Park-Ohio-Papier investiert hätte, befänden sich nun 489,476 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 21.071,95 USD, da sich der Wert einer Park-Ohio-Aktie am 02.11.2026 auf 43,05 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 110,72 Prozent.
Park-Ohio wurde am Markt mit 624,93 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Park-Ohio
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Park-Ohio
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen