NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Park-Ohio-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Park-Ohio-Performance im Blick

03.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Park-Ohio-Aktien gewesen.

Am 03.11.2025 wurde das Park-Ohio-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 20,43 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Park-Ohio-Papier investiert hätte, befänden sich nun 489,476 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 21.071,95 USD, da sich der Wert einer Park-Ohio-Aktie am 02.11.2026 auf 43,05 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 110,72 Prozent.

Park-Ohio wurde am Markt mit 624,93 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net