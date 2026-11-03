DAX 25.906 -0,3%ESt50 6.158 -0,3%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,29 +2,2%Nas 25.384 +0,9%Bitcoin 69.194 +0,9%Euro 1,1195 +0,1%Öl 103,2 -1,5%Gold 3.933 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Park-Ohio-Performance im Blick

NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Park-Ohio-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Park-Ohio-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Park-Ohio Holdings Corp.
44.06 USD 1.01 USD 2.35 %
Charts | News | Analysen

Am 03.11.2025 wurde das Park-Ohio-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 20,43 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Park-Ohio-Papier investiert hätte, befänden sich nun 489,476 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 21.071,95 USD, da sich der Wert einer Park-Ohio-Aktie am 02.11.2026 auf 43,05 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 110,72 Prozent.

Park-Ohio wurde am Markt mit 624,93 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Park-Ohio Aktie News

Werbung

Park-Ohio Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Park-Ohio nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.08.17 Park-Ohio Mkt Perform FBR & Co.
05.05.16 Park-Ohio Mkt Perform FBR Capital
15.03.16 Park-Ohio Outperform FBR Capital
22.05.15 Park-Ohio Outperform FBR Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.