NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Patterson-UTI Energy von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Patterson-UTI Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Patterson-UTI Energy-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 13,01 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1.000 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 76,864 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 968,49 USD, da sich der Wert einer Patterson-UTI Energy-Aktie am 28.10.2026 auf 12,60 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 3,15 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Patterson-UTI Energy einen Börsenwert von 4,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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