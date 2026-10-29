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NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Patterson-UTI Energy von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Patterson-UTI Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Patterson-UTI Energy Inc.
11.10 EUR 0.46 EUR 4.27 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Patterson-UTI Energy-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 13,01 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1.000 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 76,864 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 968,49 USD, da sich der Wert einer Patterson-UTI Energy-Aktie am 28.10.2026 auf 12,60 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 3,15 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Patterson-UTI Energy einen Börsenwert von 4,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Patterson-UTI Energy Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Patterson-UTI Energy nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10.10.18 Patterson-UTI Energy Peer Perform Wolfe Research
27.07.18 Patterson-UTI Energy Buy Seaport Global Securities
13.04.18 Patterson-UTI Energy Outperform Cowen and Company, LLC
16.02.18 Patterson-UTI Energy Outperform BMO Capital Markets
09.02.18 Patterson-UTI Energy Market Perform Cowen and Company, LLC

Information

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