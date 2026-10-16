DAX 25.670 +1,1%ESt50 6.215 +0,8%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 10,92 -0,7%Nas 26.576 -0,5%Bitcoin 73.069 -0,2%Euro 1,1254 +0,3%Öl 105,5 -0,4%Gold 4.189 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Dividendenpapier

NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Paychex-Anleger freuen

NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Paychex-Anleger freuen

Es wurde beschlossen, Aktionären eine Dividende auszuschütten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Paychex Inc.
98.71 EUR 0.30 EUR 0.30 %
Charts | News | Analysen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Paychex am 15.10.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,43 USD zu zahlen. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 10,20 Prozent an. Insgesamt wurde beschlossen 1,59 Mrd. USD an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die Paychex-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 9,74 Prozent erhöht.

Paychex-Qualitätsdividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss notierte die Paychex-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 110,78 USD. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite des Paychex-Papiers 4,57 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,55 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Paychex-Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren fiel der Kurs von Paychex via NASDAQ um 7,77 Prozent. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 5,15 Prozent statt.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Paychex

Für 2027 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 4,86 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 4,39 Prozent zurückgehen.

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie Paychex

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Paychex steht aktuell bei 38,643 Mrd. USD. Das Paychex-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 19,84. 2026 setzte Paychex 6,512 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 4,89 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Aktuelle Paychex Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Paychex Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Paychex nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.03.18 Paychex Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
04.10.17 Paychex Underperform RBC Capital Markets
22.12.16 Paychex Sell Compass Point
22.12.16 Paychex Underperform RBC Capital Markets
20.12.16 Paychex Equal Weight Barclays Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.