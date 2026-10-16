NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Paychex-Anleger freuen
Es wurde beschlossen, Aktionären eine Dividende auszuschütten.
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Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Paychex am 15.10.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,43 USD zu zahlen. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 10,20 Prozent an. Insgesamt wurde beschlossen 1,59 Mrd. USD an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die Paychex-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 9,74 Prozent erhöht.
Paychex-Qualitätsdividendenrendite
Zum NASDAQ-Schluss notierte die Paychex-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 110,78 USD. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite des Paychex-Papiers 4,57 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,55 Prozent.
Gegenüberstellung von realer Rendite und Paychex-Aktienkurs
Im Zeitraum von 5 Jahren fiel der Kurs von Paychex via NASDAQ um 7,77 Prozent. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 5,15 Prozent statt.
Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Paychex
Für 2027 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 4,86 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 4,39 Prozent zurückgehen.
Basisinformationen zu Dividenden-Aktie Paychex
Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Paychex steht aktuell bei 38,643 Mrd. USD. Das Paychex-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 19,84. 2026 setzte Paychex 6,512 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 4,89 USD.
Redaktion finanzen.net
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