PDF Solutions-Investment

Bei einem frühen PDF Solutions-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden PDF Solutions-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 31,05 USD. Bei einem PDF Solutions-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,221 PDF Solutions-Aktien. Die gehaltenen PDF Solutions-Anteile wären am 23.11.2026 113,82 USD wert, da der Schlussstand 35,34 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 13,82 Prozent.

PDF Solutions markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net