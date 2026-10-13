NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PDF Solutions-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Lohnende PDF Solutions-Investition?

13.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren PDF Solutions-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der PDF Solutions -Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26,53 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die PDF Solutions-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,769 PDF Solutions-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.10.2026 198,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 52,69 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 98,61 Prozent gesteigert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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