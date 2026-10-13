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NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PDF Solutions-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren PDF Solutions-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PDF Solutions Inc.
45.60 EUR -1.40 EUR -2.98 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der PDF Solutions-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26,53 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die PDF Solutions-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,769 PDF Solutions-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.10.2026 198,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 52,69 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 98,61 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete PDF Solutions eine Marktkapitalisierung von 2,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
12.07.17 PDF Solutions Buy Craig Hallum
08.01.15 PDF Solutions Outperform Northland Capital
04.11.14 PDF Solutions Outperform Northland Capital
21.04.06 Update PDF Solutions Inc.: Hold Deutsche Securities
06.04.05 Update PDF Solutions Inc.: Buy First Albany

Information

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