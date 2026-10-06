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NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PDF Solutions von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in PDF Solutions-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PDF Solutions Inc.
49.20 EUR 0.40 EUR 0.82 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der PDF Solutions-Aktie statt. Der Schlusskurs der PDF Solutions-Aktie betrug an diesem Tag 18,38 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in PDF Solutions-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 544,070 PDF Solutions-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 56,08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30.511,43 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 205,11 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von PDF Solutions bezifferte sich zuletzt auf 2,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle PDF Solutions Aktie News

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Datum Rating Analyst
12.07.17 PDF Solutions Buy Craig Hallum
08.01.15 PDF Solutions Outperform Northland Capital
04.11.14 PDF Solutions Outperform Northland Capital
21.04.06 Update PDF Solutions Inc.: Hold Deutsche Securities
06.04.05 Update PDF Solutions Inc.: Buy First Albany

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