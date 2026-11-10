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PDF Solutions-Investition im Blick

NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PDF Solutions-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PDF Solutions-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PDF Solutions Inc.
34.60 EUR 0.60 EUR 1.76 %
Charts | News | Analysen

PDF Solutions-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das PDF Solutions-Papier an diesem Tag 27,11 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PDF Solutions-Aktie investiert, befänden sich nun 36,887 PDF Solutions-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 40,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.498,71 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,87 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete PDF Solutions eine Marktkapitalisierung von 1,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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PDF Solutions Analysen

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Datum Rating Analyst
12.07.17 PDF Solutions Buy Craig Hallum
08.01.15 PDF Solutions Outperform Northland Capital
04.11.14 PDF Solutions Outperform Northland Capital
21.04.06 Update PDF Solutions Inc.: Hold Deutsche Securities
06.04.05 Update PDF Solutions Inc.: Buy First Albany

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