NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PDF Solutions-Investment von vor einem Jahr verdient

PDF Solutions-Investition im Blick

10.11.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PDF Solutions-Aktie gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

PDF Solutions -Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das PDF Solutions-Papier an diesem Tag 27,11 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PDF Solutions-Aktie investiert, befänden sich nun 36,887 PDF Solutions-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 40,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.498,71 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,87 Prozent gesteigert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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