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PDF Solutions-Investition

NASDAQ Composite Index-Wert PDF Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PDF Solutions von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in PDF Solutions-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PDF Solutions Inc.
36.40 EUR 1.20 EUR 3.41 %
Charts | News | Analysen

Am 27.10.2021 wurde die PDF Solutions-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,09 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 433,088 PDF Solutions-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 17.678,65 USD, da sich der Wert eines PDF Solutions-Anteils am 26.10.2026 auf 40,82 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 76,79 Prozent gesteigert.

PDF Solutions markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
12.07.17 PDF Solutions Buy Craig Hallum
08.01.15 PDF Solutions Outperform Northland Capital
04.11.14 PDF Solutions Outperform Northland Capital
21.04.06 Update PDF Solutions Inc.: Hold Deutsche Securities
06.04.05 Update PDF Solutions Inc.: Buy First Albany

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