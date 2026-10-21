NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier bei 21,73 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 46,019 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.003,22 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Anteils am 20.10.2026 auf 43,53 USD belief. Aus 1.000 USD wurden somit 2.003,22 USD, was einer positiven Performance von 100,32 Prozent entspricht.
Der Peoples Bancorp of North Carolina-Wert an der Börse wurde auf 239,87 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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