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Lohnende Peoples Bancorp of North Carolina-Investition?

NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peoples Bancorp of North Carolina Inc
43.19 USD -0.34 USD -0.78 %
Charts | News | Analysen

Das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier bei 21,73 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 46,019 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.003,22 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Anteils am 20.10.2026 auf 43,53 USD belief. Aus 1.000 USD wurden somit 2.003,22 USD, was einer positiven Performance von 100,32 Prozent entspricht.

Der Peoples Bancorp of North Carolina-Wert an der Börse wurde auf 239,87 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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