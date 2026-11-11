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Peoples Bancorp of North Carolina-Investition

NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Peoples Bancorp of North Carolina-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peoples Bancorp of North Carolina Inc
42.66 USD -0.03 USD -0.07 %
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Das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile bei 29,65 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 33,727 Peoples Bancorp of North Carolina-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2026 1.439,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42,69 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 43,98 Prozent.

Zuletzt verbuchte Peoples Bancorp of North Carolina einen Börsenwert von 232,43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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