NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 5 Jahren wurde die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 28,08 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investierten, hätten nun 356,125 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 15.573,36 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Anteils am 27.10.2026 auf 43,73 USD belief. Damit wäre die Investition um 55,73 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Peoples Bancorp of North Carolina belief sich zuletzt auf 239,15 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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