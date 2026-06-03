NASDAQ Composite Index-Wert Power Integrations-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Power Integrations-Aktionäre freuen
So viel Dividende zahlt Dividendenaktie Power Integrations.
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Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Power Integrations am 03.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,84 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Power Integrations-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 3,70 Prozent erhöht. 47,17 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 2,45 Prozent gestiegen.
Power Integrations- Ausschüttungsrendite im Fokus
Zum NASDAQ-Schluss ging das Power Integrations-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 84,99 USD aus dem Handel. Der Power Integrations-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2,36 Prozent. Damit vergrößerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 1,31 betrug.
Power Integrations-Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite
Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Power Integrations via NASDAQ um 2,24 Prozent verringert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 3,06 Prozent besser entwickelt als der Power Integrations-Kurs.
Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Power Integrations
Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,86 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,01 Prozent fallen.
Power Integrations-Eckdaten
Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Power Integrations steht aktuell bei 4,698 Mrd. USD. Das Power Integrations-KGV beläuft sich aktuell auf 90,62. 2025 setzte Power Integrations 443,500 Mio. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 0,39 USD.
Redaktion finanzen.net
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