NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Prosperity Bancshares von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Prosperity Bancshares-Investment verdienen können.
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Am 12.10.2025 wurde die Prosperity Bancshares-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Prosperity Bancshares-Papier 62,98 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,588 Prosperity Bancshares-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 66,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104,97 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,97 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Prosperity Bancshares belief sich zuletzt auf 7,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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