NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosperity Bancshares von vor einem Jahr abgeworfen

Prosperity Bancshares-Investition

09.11.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Prosperity Bancshares-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Prosperity Bancshares-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Prosperity Bancshares-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 67,53 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14,808 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 1.064,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 71,87 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 6,43 Prozent.

Alle Prosperity Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net