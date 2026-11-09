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Prosperity Bancshares-Investition

NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosperity Bancshares von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Prosperity Bancshares-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Prosperity Bancshares Inc.
64.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das Prosperity Bancshares-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Prosperity Bancshares-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 67,53 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14,808 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 1.064,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 71,87 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 6,43 Prozent.

Alle Prosperity Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Prosperity Bancshares Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Prosperity Bancshares nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.03.19 Prosperity Bancshares Market Perform Hovde Group
02.01.19 Prosperity Bancshares Outperform Hovde Group
25.10.18 Prosperity Bancshares Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
09.07.18 Prosperity Bancshares Market Perform Hovde Group
02.01.18 Prosperity Bancshares Underperform Hovde Group

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.