NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prosperity Bancshares-Investment von vor 5 Jahren verloren

Lohnende Prosperity Bancshares-Anlage?

28.09.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Prosperity Bancshares-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Das Prosperity Bancshares-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 70,54 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,176 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Prosperity Bancshares-Papiers auf 67,77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 960,73 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -3,93 Prozent.

Prosperity Bancshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net