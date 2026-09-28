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NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prosperity Bancshares-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Prosperity Bancshares-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Prosperity Bancshares Inc.
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Das Prosperity Bancshares-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 70,54 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,176 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Prosperity Bancshares-Papiers auf 67,77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 960,73 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -3,93 Prozent.

Prosperity Bancshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
01.03.19 Prosperity Bancshares Market Perform Hovde Group
02.01.19 Prosperity Bancshares Outperform Hovde Group
25.10.18 Prosperity Bancshares Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
09.07.18 Prosperity Bancshares Market Perform Hovde Group
02.01.18 Prosperity Bancshares Underperform Hovde Group

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