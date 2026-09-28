NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prosperity Bancshares-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren Prosperity Bancshares-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
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Das Prosperity Bancshares-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 70,54 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,176 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Prosperity Bancshares-Papiers auf 67,77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 960,73 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -3,93 Prozent.
Prosperity Bancshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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