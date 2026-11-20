Auszahlung an Investoren

Es wurde beschlossen, Anteilseignern eine Dividende zu zahlen.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial am 19.11.2026 wurde für das Jahr 2026 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,56 USD vereinbart. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, hat sich die Dividende damit nicht verändert. Die Gesamtausschüttung von Provident Financial beziffert sich auf 3,59 Mio. USD. Im Vorjahresvergleich kommt dies einer Verringerung der Provident Financial- Gesamtausschüttung um 4,77 Prozent gleich.

Dividendenrenditeanpassung

Der Provident Financial-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 18,49 USD aus dem NASDAQ-Handel. Der Provident Financial-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 3,26 Prozent. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3,61 Prozent.

Reale Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Kurs von Provident Financial via NASDAQ 9,83 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 125,82 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Provident Financial- Dividendenerwartung

Demnach würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen stabil bleiben. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3,03 Prozent sinken.

Wichtigste Eckdaten von Provident Financial

Provident Financial ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 113,424 Mio. USD. Dividenden-Aktie Provident Financial weist aktuell ein KGV von 16,75 auf. 2026 setzte Provident Financial 59,620 Mio. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 1,03 USD.

Redaktion Finanzen.net