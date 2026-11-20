NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Provident Financial-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Provident Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Provident Financial-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Provident Financial-Papier letztlich bei 16,77 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Provident Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 59,630 Provident Financial-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 1.102,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18,49 USD belief. Aus 1.000 USD wurden somit 1.102,27 USD, was einer positiven Performance von 10,23 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Provident Financial einen Börsenwert von 113,46 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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