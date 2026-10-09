NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Provident Financial-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Provident Financial-Anlage

09.10.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Provident Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Provident Financial-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 15,65 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Provident Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 63,898 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Provident Financial-Papiers auf 18,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.180,83 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 18,08 Prozent vermehrt.

Provident Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 113,86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net