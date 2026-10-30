NASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Provident Financial von vor 10 Jahren angefallen

Frühe Anlage

30.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Provident Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das Provident Financial-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Provident Financial-Anteile bei 19,00 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1.000 USD in die Provident Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 52,632 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 18,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 957,89 USD wert. Das entspricht einem Minus von 4,21 Prozent.

Provident Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 113,14 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net