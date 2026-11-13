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Profitable Razvitie industry-Investition?

NASDAQ Composite Index-Wert Razvitie industry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Razvitie industry von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Razvitie industry-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Razvitie industry-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse BUL gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Razvitie industry-Anteile letztlich bei 0,95 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 104,878 Razvitie industry-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 195,07 EUR, da sich der Wert einer Razvitie industry-Aktie am 12.11.2026 auf 1,86 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 95,07 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Razvitie industry eine Börsenbewertung in Höhe von 19,16 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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