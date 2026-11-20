NASDAQ Composite Index-Wert Razvitie industry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Razvitie industry von vor einem Jahr gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Razvitie industry gewesen.
Die Razvitie industry-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse BUL gehandelt. Diesen Tag beendeten die Razvitie industry-Anteile bei 3,26 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in Razvitie industry-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 306,748 Razvitie industry-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (1,86 EUR), wäre das Investment nun 570,55 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 42,94 Prozent.
Razvitie industry war somit zuletzt am Markt 19,16 Mio. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Razvitie industry
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Razvitie industry
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen