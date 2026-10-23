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Rentable Razvitie industry-Investition?

NASDAQ Composite Index-Wert Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Razvitie industry-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Razvitie industry-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Razvitie industry-Papier an der Börse BUL gehandelt. Zum Handelsende stand die Razvitie industry-Aktie an diesem Tag bei 3,18 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 31,447 Razvitie industry-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.10.2026 60,38 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1,92 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 39,62 Prozent gleich.

Razvitie industry war somit zuletzt am Markt 19,16 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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