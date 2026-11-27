NASDAQ Composite Index-Wert Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Razvitie industry von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren Razvitie industry-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse BUL Handel mit dem Razvitie industry-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,46 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.065,041 Razvitie industry-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Razvitie industry-Aktie auf 1,86 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.560,98 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 24,39 Prozent verkleinert.
Insgesamt war Razvitie industry zuletzt 19,36 Mio. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Razvitie industry
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Razvitie industry
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen