Rentable Razvitie industry-Anlage?

Vor Jahren Razvitie industry-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse BUL Handel mit dem Razvitie industry-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,46 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.065,041 Razvitie industry-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Razvitie industry-Aktie auf 1,86 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.560,98 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 24,39 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Razvitie industry zuletzt 19,36 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net