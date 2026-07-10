NASDAQ Composite Index-Wert Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Razvitie industry-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Razvitie industry-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Am 17.07.2021 wurde das Razvitie industry-Papier an der Börse BUL wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 2,34 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 EUR in die Razvitie industry-Aktie investierten, hätten nun 427,350 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Razvitie industry-Papiers auf 1,76 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 752,14 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 24,79 Prozent gleich.
Razvitie industry erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18,36 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Razvitie industry
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Razvitie industry
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Razvitie industry Aktie News
Razvitie industry Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Razvitie industry nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.