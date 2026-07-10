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NASDAQ Composite Index-Wert Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Razvitie industry-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Razvitie industry-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 17.07.2021 wurde das Razvitie industry-Papier an der Börse BUL wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 2,34 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 EUR in die Razvitie industry-Aktie investierten, hätten nun 427,350 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Razvitie industry-Papiers auf 1,76 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 752,14 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 24,79 Prozent gleich.

Razvitie industry erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18,36 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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