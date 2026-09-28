NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Red Robin Gourmet Burgers von vor 3 Jahren gekostet
Vor Jahren Red Robin Gourmet Burgers-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Vor 3 Jahren wurde das Red Robin Gourmet Burgers-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Red Robin Gourmet Burgers-Papier an diesem Tag bei 8,19 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1.000 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 122,100 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 7,25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 885,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,48 Prozent verringert.
Red Robin Gourmet Burgers markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 136,87 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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