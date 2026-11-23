Rentables Red Robin Gourmet Burgers-Investment?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Red Robin Gourmet Burgers gewesen.

Am 22.11.2023 wurde die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9,47 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert, befänden sich nun 10,560 Red Robin Gourmet Burgers-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62,83 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 62,83 USD, was einer negativen Performance von 37,17 Prozent entspricht.

Insgesamt war Red Robin Gourmet Burgers zuletzt 112,21 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net