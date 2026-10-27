NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repligen-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Repligen-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Repligen-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Repligen-Anteile an diesem Tag 28,64 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Repligen-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,492 Repligen-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Repligen-Aktie auf 180,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 629,09 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +529,09 Prozent.
Repligen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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