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NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Repligen-Investment von vor 5 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Repligen-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Repligen Corp.
156.10 EUR -0.75 EUR -0.48 %
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Heute vor 5 Jahren wurden Repligen-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 313,10 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 USD in die Repligen-Aktie investierten, hätten nun 3,194 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 577,16 USD, da sich der Wert eines Repligen-Anteils am 21.09.2026 auf 180,71 USD belief. Mit einer Performance von -42,28 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Repligen zuletzt 9,98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
28.08.19 Repligen Outperform First Analysis Securities
22.07.19 Repligen Buy H.C. Wainwright & Co.
26.09.18 Repligen Neutral H.C. Wainwright & Co.
02.10.17 Repligen Overweight First Analysis Securities
29.10.09 Repligen neues Kursziel Merriman Curhan Ford & Co

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