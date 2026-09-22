NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Repligen-Investment von vor 5 Jahren verloren

Performance im Blick

22.09.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Repligen-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Repligen-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 313,10 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 USD in die Repligen-Aktie investierten, hätten nun 3,194 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 577,16 USD, da sich der Wert eines Repligen-Anteils am 21.09.2026 auf 180,71 USD belief. Mit einer Performance von -42,28 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Repligen zuletzt 9,98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net