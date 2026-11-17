NASDAQ Composite Index-Wert Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Repligen von vor 5 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Repligen-Aktie Investoren gebracht.
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Am 17.11.2021 wurde das Repligen-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Repligen-Aktie an diesem Tag 277,48 USD wert. Bei einem Repligen-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,360 Repligen-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 58,66 USD, da sich der Wert einer Repligen-Aktie am 16.11.2026 auf 162,78 USD belief. Damit wäre die Investition um 41,34 Prozent gesunken.
Der Repligen-Wert an der Börse wurde auf 10,71 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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