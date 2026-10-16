NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: So viel hätte eine Investition in Resources Connection von vor 3 Jahren gekostet
Wer vor Jahren in Resources Connection eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades Resources Connection-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Resources Connection-Papier bei 14,15 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,067 Resources Connection-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Resources Connection-Papiers auf 2,72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19,22 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 80,78 Prozent vermindert.
Der Resources Connection-Wert an der Börse wurde auf 94,88 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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