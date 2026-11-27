NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Resources Connection von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Resources Connection-Aktien gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades Resources Connection-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 16,30 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Resources Connection-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,135 Resources Connection-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 17,24 USD, da sich der Wert eines Resources Connection-Anteils am 25.11.2026 auf 2,81 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 82,76 Prozent vermindert.
Resources Connection markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 97,24 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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