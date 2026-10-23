NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: Weniger Dividende für Resources Connection-Aktionäre

Aktionärsvergütung

23.10.26 16:36 Uhr

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Resources Connection-Anleger.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection am 22.10.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 0,28 USD je Aktie vereinbart. Die Dividende von Resources Connection hat sich dementsprechend im Vergleich zum Vorjahr um 42,86 Prozent reduziert. Die Gesamtausschüttung von Resources Connection umfasst 9,39 Mio. USD. Damit wurde die Resources Connection-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 49,65 Prozent gekürzt.

Resources Connection-Ausschüttungsrendite

Letztlich notierte die Resources Connection-Aktie am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 2,55 USD. Für das Jahr 2026 verzeichnet der Resources Connection-Titel eine Dividendenrendite von 6,19 Prozent. Damit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 9,40 Prozent.

Reale Rendite vs. Aktienkurs

Innerhalb von 3 Jahren fiel der Aktienkurs von Resources Connection via NASDAQ um 81,11 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 71,56 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Resources Connection

Für das Jahr 2027 prognostizieren FactSet-Experten eine Verringerung der Dividende auf 0,07 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,75 Prozent zurückgehen.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel Resources Connection

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Resources Connection beträgt aktuell 84,249 Mio. USD. Resources Connection besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,00. Der Umsatz von Resources Connection belief sich in 2026 auf 452,010 Mio. USD. Das EPS summierte sich derweil auf -1,21 USD.

Redaktion finanzen.net