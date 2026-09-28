DAX 25.518 +0,4%ESt50 6.335 +0,5%MSCI World 4.958 +0,6%Top 10 Crypto 11,11 -1,1%Nas 26.733 -1,2%Bitcoin 73.305 -1,2%Euro 1,1360 -0,2%Öl 107,2 +2,7%Gold 4.117 -4,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lukrative Richardson Electronics-Investition?

NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Richardson Electronics von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Richardson Electronics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Richardson Electronics Ltd.
15.06 EUR -0.12 EUR -0.79 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Richardson Electronics-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9,60 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,417 Richardson Electronics-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 182,50 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Anteils am 25.09.2026 auf 17,52 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 82,50 Prozent gleich.

Alle Richardson Electronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 256,52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Richardson Electronics Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Richardson Electronics Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Richardson Electronics nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
04.03.05 Update Richardson Electronics Ltd.: Hold Jefferies & Co

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.