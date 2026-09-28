NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Richardson Electronics von vor 5 Jahren abgeworfen

Lukrative Richardson Electronics-Investition?

28.09.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Richardson Electronics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Richardson Electronics-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9,60 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,417 Richardson Electronics-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 182,50 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Anteils am 25.09.2026 auf 17,52 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 82,50 Prozent gleich.

Alle Richardson Electronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 256,52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net