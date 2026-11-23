Frühe Investition

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Richardson Electronics-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Richardson Electronics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Richardson Electronics-Aktie an diesem Tag bei 11,40 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 877,193 Richardson Electronics-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13.157,89 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Anteils am 20.11.2026 auf 15,00 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 31,58 Prozent gesteigert.

Richardson Electronics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 218,58 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net