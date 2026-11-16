NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richardson Electronics von vor 3 Jahren verdient

Langfristige Performance

Wer vor Jahren in Richardson Electronics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Richardson Electronics-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Richardson Electronics-Aktie an diesem Tag bei 11,78 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Richardson Electronics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 84,890 Richardson Electronics-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (18,15 USD), wäre das Investment nun 1.540,75 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54,07 Prozent erhöht.

Der Richardson Electronics-Wert an der Börse wurde auf 265,94 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net