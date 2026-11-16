DAX 26.662 -0,3%ESt50 6.364 -0,4%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 8,57 -6,4%Nas 24.605 -2,1%Bitcoin 58.301 -1,5%Euro 1,1011 -0,1%Öl 93,1 -2,9%Gold 3.867 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Langfristige Performance

NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richardson Electronics von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Richardson Electronics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Richardson Electronics Ltd.
16.16 EUR -1.36 EUR -7.76 %
Charts | News | Analysen

Das Richardson Electronics-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Richardson Electronics-Aktie an diesem Tag bei 11,78 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Richardson Electronics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 84,890 Richardson Electronics-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (18,15 USD), wäre das Investment nun 1.540,75 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54,07 Prozent erhöht.

Der Richardson Electronics-Wert an der Börse wurde auf 265,94 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Richardson Electronics Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Richardson Electronics Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Richardson Electronics nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
04.03.05 Update Richardson Electronics Ltd.: Hold Jefferies & Co

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.