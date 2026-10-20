NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Royal Gold-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Royal Gold-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Vor 10 Jahren wurden Royal Gold-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 69,97 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 142,918 Royal Gold-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.10.2026 33.715,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 235,91 USD belief. Mit einer Performance von +237,16 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Royal Gold-Wert an der Börse wurde auf 20,18 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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