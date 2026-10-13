DAX 25.281 +0,0%ESt50 6.176 -0,4%MSCI World 4.963 +0,0%Top 10 Crypto 11,17 +1,5%Nas 27.199 -0,2%Bitcoin 74.672 +2,0%Euro 1,1187 +0,3%Öl 105,8 -0,8%Gold 4.170 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Royal Gold-Investmentbeispiel

NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Royal Gold-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Royal Gold-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Royal Gold Inc.
216.10 EUR 4.50 EUR 2.13 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Royal Gold-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 97,09 USD wert. Bei einem Royal Gold-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,300 Royal Gold-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 236,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.440,11 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 144,01 Prozent gesteigert.

Alle Royal Gold-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Royal Gold Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Royal Gold Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Royal Gold nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
16.07.19 Royal Gold Underweight Barclays Capital
19.06.19 Royal Gold Hold Canaccord Adams
01.04.19 Royal Gold Buy B. Riley FBR
29.03.19 Royal Gold Market Perform BMO Capital Markets
04.01.18 Royal Gold Buy Cantor Fitzgerald

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.