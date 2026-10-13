NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Royal Gold-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Royal Gold-Investmentbeispiel

13.10.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Royal Gold-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Royal Gold-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 97,09 USD wert. Bei einem Royal Gold-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,300 Royal Gold-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 236,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.440,11 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 144,01 Prozent gesteigert.

Alle Royal Gold-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net