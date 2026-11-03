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Royal Gold-Anlage

NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Royal Gold-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Royal Gold-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Royal Gold Inc.
207.10 EUR -4.40 EUR -2.08 %
Charts | News | Analysen

Die Royal Gold-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 110,84 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 USD in die Royal Gold-Aktie investierten, hätten nun 9,022 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 235,99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.129,11 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 112,91 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Royal Gold bezifferte sich zuletzt auf 19,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Royal Gold Analysen

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
16.07.19 Royal Gold Underweight Barclays Capital
19.06.19 Royal Gold Hold Canaccord Adams
01.04.19 Royal Gold Buy B. Riley FBR
29.03.19 Royal Gold Market Perform BMO Capital Markets
04.01.18 Royal Gold Buy Cantor Fitzgerald

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