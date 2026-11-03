NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Royal Gold-Investment von vor 3 Jahren verdient

Royal Gold-Anlage

03.11.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Royal Gold-Aktie gebracht.

Die Royal Gold-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 110,84 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 USD in die Royal Gold-Aktie investierten, hätten nun 9,022 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 235,99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.129,11 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 112,91 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Royal Gold bezifferte sich zuletzt auf 19,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net