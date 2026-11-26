NASDAQ Composite Index-Wert S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in S&T Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in S&T Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurde das S&T Bancorp-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 35,06 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das S&T Bancorp-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,523 S&T Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 25.11.2026 1.419,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49,76 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 41,93 Prozent angezogen.
S&T Bancorp wurde am Markt mit 1,76 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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