S&T Bancorp-Investment

Vor Jahren in S&T Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das S&T Bancorp-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 35,06 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das S&T Bancorp-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,523 S&T Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 25.11.2026 1.419,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49,76 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 41,93 Prozent angezogen.

S&T Bancorp wurde am Markt mit 1,76 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net