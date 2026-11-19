Rentables S&T Bancorp-Investment?

Anleger, die vor Jahren in S&T Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das S&T Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die S&T Bancorp-Anteile bei 31,72 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die S&T Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,153 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 49,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,19 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,19 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von S&T Bancorp belief sich zuletzt auf 1,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net