NASDAQ Composite Index-Wert S&T Bancorp-Aktie: Über diese Dividende können sich S&T Bancorp-Anleger freuen
Es wurde beschlossen, Anlegern eine Dividende auszuschütten.
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Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert S&T Bancorp am 12.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,38 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 3,76 Prozent. Die Gesamtausschüttung von S&T Bancorp beträgt 52,89 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 3,77 Prozent gestiegen.
Ausschüttungsrendite im Blick
Zum NASDAQ-Schluss notierte die S&T Bancorp-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 44,03 USD. Für das Jahr 2025 weist die S&T Bancorp-Aktie eine Dividendenrendite von 3,51 Prozent auf. Die Dividendenrendite kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 3,48 Prozent betrug.
Vergleich von tatsächlicher Rendite und S&T Bancorp-Aktienkurs
Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der S&T Bancorp-Aktienkurs via NASDAQ 13,60 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 22,65 Prozent besser entwickelt als der S&T Bancorp-Kurs.
Dividendenaussichten von S&T Bancorp
Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,45 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3,29 Prozent zurückgehen.
S&T Bancorp-Kerndaten
Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens S&T Bancorp beträgt aktuell 1,583 Mrd. USD. S&T Bancorp verfügt über ein KGV von aktuell 11,20. Der Umsatz von S&T Bancorp betrug in 2025 568,210 Mio. USD. Das EPS belief sich derweil auf 3,49 USD.
Redaktion finanzen.net
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