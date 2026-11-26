Profitable Safety Insurance Group-Investition?

Vor Jahren in Safety Insurance Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Safety Insurance Group-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 76,95 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Safety Insurance Group-Aktie investiert, befänden sich nun 1,300 Safety Insurance Group-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 25.11.2026 135,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 104,55 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 35,87 Prozent angezogen.

Insgesamt war Safety Insurance Group zuletzt 1,54 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net