NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Safety Insurance Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Safety Insurance Group-Investment gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Safety Insurance Group-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Safety Insurance Group-Papier bei 67,91 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Safety Insurance Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,473 Safety Insurance Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 103,94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153,06 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53,06 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Safety Insurance Group zuletzt 1,53 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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