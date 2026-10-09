NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ScanSource von vor 5 Jahren eingebracht

ScanSource-Investment im Blick

09.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ScanSource-Investment gewesen.

Das ScanSource-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die ScanSource-Aktie 36,68 USD wert. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 272,628 ScanSource-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 59,16 USD gerechnet, wäre die Investition nun 16.128,68 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +61,29 Prozent.

Der Börsenwert von ScanSource belief sich jüngst auf 1,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net