NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ScanSource von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen ScanSource-Investment gewesen.
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Das ScanSource-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die ScanSource-Aktie 36,68 USD wert. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 272,628 ScanSource-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 59,16 USD gerechnet, wäre die Investition nun 16.128,68 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +61,29 Prozent.
Der Börsenwert von ScanSource belief sich jüngst auf 1,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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